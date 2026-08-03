Fudbalski savez Srbije doneo odluku: Tiče se podrške Đaniju Infantinu za novi mandat na čelu FIFA

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Fudbalski savez Srbije doneo odluku: Tiče se podrške Đaniju Infantinu za novi mandat na čelu FIFA

Fudbalski savez Srbije (FSS) povukao je danas podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).

U saopštenju FSS podseća se da je podrška Infantinu data 25. maja u pisanoj formi, ali da je do promene stava došlo posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u minulom periodu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsednika, pa je povlačenje podrške jedini logičan i racionalni potez. "Fudbalski savez Srbije smatra da budućnost svetskog fudbala mora da bude zasnovana na transparentnosti, dijalogu, međusobnom uvažavanju i partnerskom
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