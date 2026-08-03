Kuba u mraku: Kolaps elektroenergetske mreže pogodio više od 10 miliona stanovnika

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Kuba u mraku: Kolaps elektroenergetske mreže pogodio više od 10 miliona stanovnika

Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživela je kolaps kasno u nedelju, saopštila je državna elektroenergetska kompanija navodeći da je oko 10 miliona stanovnika te ostrvske zemlje u mraku.

Kompanija "Union Electrica de Cuba” nije iznela dodatne detalje u svojim objavama na društvenim mrežama X i Fejsbuk, prenosi Rojters. Do najnovijeg prekida u snabdevanju došlo je nakon tri nestanka struje na nivou cele zemlje tokom jula u trenutku kada je na snazi američka blokada uvoza nafte i blokada zastarele energetske infrastrukture na Kubi. TASS navodi da se čak i u otmenim naseljima kubanske prestonice oseća neprijatan miris trule hrane jer frižideri u
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