Prostran: Uprkos visokim temperaturama poljoprivredna sezona bolja od prošlogodišnje

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Prostran: Uprkos visokim temperaturama poljoprivredna sezona bolja od prošlogodišnje

Agroekonomski analitičar Milan Prostran rekao je danas da je suša ostavila posledice na deo prolećnih kultura, ali da će ovogodišnja poljoprivredna sezona, uprkos visokim temperaturama, biti uspešnija nego prošla.

On je za RTS rekao da se suncokret trenutno najbolje drži, dok će, kako je istakao, prinos kukuruza najviše zavisiti od toga da li su usevi imali punu agrotehniku i da li će u narednim danima biti padavina. Posle nekoliko godina u kojima su suša i ekstremne temperature ozbiljno ugrožavale poljoprivrednu proizvodnju, stanje kukuruza na parcelama je neujednačeno. Usevi u delovima Vojvodine uglavnom dobro napreduju, dok se u pojedinim ugroženim rejonima beleže
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

U 12 sati najtopliji Sombor sa 37 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 36 stepeni

U 12 sati najtopliji Sombor sa 37 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 36 stepeni

RTV pre 13 minuta
Vreli dani u Srbiji: Meteorolozi upozoravaju na ekstremni rizik od požara

Vreli dani u Srbiji: Meteorolozi upozoravaju na ekstremni rizik od požara

RTS pre 33 minuta
Srbijašume pozvale na oprez, jedan opušak može izazvati požar

Srbijašume pozvale na oprez, jedan opušak može izazvati požar

Danas pre 1 sat
Toplotni talas uzima danak, ali jedna kultura iznenađuje; Agroanalitičar: Ova sezona biće bolja od prošle

Toplotni talas uzima danak, ali jedna kultura iznenađuje; Agroanalitičar: Ova sezona biće bolja od prošle

B92 pre 1 sat
RHMZ: Vodostaj Dunava kod Bezdana danas minus 163 centimetara

RHMZ: Vodostaj Dunava kod Bezdana danas minus 163 centimetara

Danas pre 2 sata
I pored paklenih temperatura, dobre vesti sa njiva! "Rod bi mogao da nadmaši prošlogodišnji"

I pored paklenih temperatura, dobre vesti sa njiva! "Rod bi mogao da nadmaši prošlogodišnji"

Telegraf pre 2 sata
Prostran: Uprkos visokim temperaturama poljoprivredna sezona bolja od prošlogodišnje

Prostran: Uprkos visokim temperaturama poljoprivredna sezona bolja od prošlogodišnje

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVojvodinaPoljoprivredaKukuruzsušamilan prostran

Vojvodina, najnovije vesti »

Carinici na Bačkom Bregu otkrili nakit umotan u garderobu vredan 50.000 evra

Carinici na Bačkom Bregu otkrili nakit umotan u garderobu vredan 50.000 evra

Insajder pre 23 minuta
Carina: Neprijavljene dragocenosti vredne 50.000 umotane u garderobu

Carina: Neprijavljene dragocenosti vredne 50.000 umotane u garderobu

N1 Info pre 28 minuta
Macut: Elektroenergetska situacija u Srbiji stabilna, ostaje apel za racionalnom potrošnjom struje

Macut: Elektroenergetska situacija u Srbiji stabilna, ostaje apel za racionalnom potrošnjom struje

Beta pre 18 minuta
U 12 sati najtopliji Sombor sa 37 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 36 stepeni

U 12 sati najtopliji Sombor sa 37 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 36 stepeni

RTV pre 13 minuta
Pokušao da prošvercuje dragocenosti u vrednosti od 50.000 evra: Carinici otkrili skrovište u gepeku

Pokušao da prošvercuje dragocenosti u vrednosti od 50.000 evra: Carinici otkrili skrovište u gepeku

Forbes pre 28 minuta