Prostran: Uprkos visokim temperaturama poljoprivredna sezona bolja od prošlogodišnje

Agroekonomski analitičar Milan Prostran rekao je danas da je suša ostavila posledice na deo prolećnih kultura, ali da će ovogodišnja poljoprivredna sezona, uprkos visokim temperaturama, biti uspešnija nego prošla.

On je za RTS rekao da se suncokret trenutno najbolje drži, dok će, kako je istakao, prinos kukuruza najviše zavisiti od toga da li su usevi imali punu agrotehniku i da li će u narednim danima biti padavina. Posle nekoliko godina u kojima su suša i ekstremne temperature ozbiljno ugrožavale poljoprivrednu proizvodnju, stanje kukuruza na parcelama je neujednačeno. Usevi u delovima Vojvodine uglavnom dobro napreduju, dok se u pojedinim ugroženim rejonima beleže