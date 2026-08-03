Sofronijević: Do kraja godine očekujemo završetak radova na Železničkoj stanici u Subotici

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Tanjug
Sofronijević: Do kraja godine očekujemo završetak radova na Železničkoj stanici u Subotici

Završetak svih radova na rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Subotici se očekuje do kraja tekuće godine, rekla je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. "Očekujemo završetak svih radova na zgradi, a radovi su veoma obimni na sanaciji, s obzirom da je objekat pod zaštitom.

Novembar je ove godine rok kada će biti završena i železnička stanica", rekla je Sofronijevićeva, koja je zajedno sa predsednikom Vlade Srbije prof. dr Đurom Macutom i direktorima železničkih preduzeća obišla radove na rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Subotici. Dodala je da će zgrada u punom kapacitetu biti u upotrebi u novembru, kao i da putnici trenutno stanicu mogu da koriste samo kao stajalište. "Za sada imamo mogućnost da kupujemo karte kao
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