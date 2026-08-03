Uhapšen zastupnik udruženja iz Futoga: Oštetio budžet Novog Sada i Vojvodine za skoro 8,7 miliona dinara

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Uhapšen zastupnik udruženja iz Futoga: Oštetio budžet Novog Sada i Vojvodine za skoro 8,7 miliona dinara

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, pri MUP-u uhapsili su M.

M. (39), koji se sumnjiči da je od 2020. do 2025. godine, u svojstvu zastupnika jednog udruženja građana iz Futoga, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradskih uprava Grada Novog Sada i Pokrajinskih sekretarijata bez realizacije osnovnih ugovora. Time je on, navodi se u saopštenju MUP-a oštetio budžet Grada Novog Sada i budžet APV u ukupnom iznosu od 8.690.000 dinara. On je uhapšen u nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, tereti se
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