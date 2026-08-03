Veliko interesovanje za turističke vaučere: Do 16 sati stiglo više od 25.000 prijava
Euronews pre 2 sata | Autor: Euronews Srbija
Počela je podela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara.
Vaučeri bi trebalo da se iskoriste do 1. novembra naredne godine, a namenjeni su isključivo najstarijim građanima. Do 16 časova danas je na šalterima Pošte Srbije evidentirano 25.076 prijava za program turističkih vaučera za odmor u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine. Resorni ministar Husein Memić rekao je da je prema očekivanjima interesovanje bilo veliko širom zemlje. "Pozivam sve koji ispunjavaju uslove da se prijave za preostalih blizu 5.000