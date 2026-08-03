Žreb za plej-of Lige šampiona: Zvezda može u Dansku ili Azerbejdžan

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Žreb za plej-of Lige šampiona: Zvezda može u Dansku ili Azerbejdžan

Fudbaleri Crvene zvezde spremaju se na put za mađarski Sombatelj gde će u utorak od 19.30 igrati protiv Hapoela Ber Ševe prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a danas su u Nionu saznali i potencijalnog rivala u plej-ofu - a to je bolji iz duela Arhus - Sabah.

Crveno-beli će prvi meč igrati 18/19. avgusta u Beogradu, dok je revanš na programu 25/26. avgusta u gostima. UEFA Liga šampiona, žreb plej-ofa Staza šampiona Kairat/Levski - AEK Atina Seltik - LASK Dinamo Zagreb/Kauno Žalgiris - Viking Slovan/Mjalbi - Celje/Ararat-Jermenija Crvena zvezda/Hapoel Ber Ševa - Arhus/Sabah Staza nešampiona Fenerbahče/Šturm - Sparta Prag/Lion Olimpijakos/NEK Nijmegen - Union Sen Žil/Bodo Glimit Mečevi 18/19. i 25/26. avgust
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