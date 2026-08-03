Cisterne s vodom postavljene na deset lokacija u Beogradu, radiće i sve javne česme

Grad Beograd saopštio je danas da će u danima kada su prognozirane ekstremne temperature, cisterne s vodom za piće u najtoplijem delu dana biti postavljene na nekim od najprometnijih mesta u gradu - i to njih deset.

Foto: Fonet/Dejan Jeremić To su stajalište "Beogradski sajam" (smer ka periferiji), okretnica "Zeleni venac", kružni tok kod opštine Novi Beograd, u Zemunu na okretnici u Cara Dušana, na trgovima Slavija i Nikole Pašića, na Trgu republike, Avijatičarskom trgu, na stanici Ada Ciganlija (presedanja u smeru ka periferiji) i u Bulevaru Mihajla Pupina (stajalište "Šest kaplara"). Biće omogućen i neometan rad svih javnih česama i fontana na teritoriji grada Beograda,