Cisterne s vodom postavljene na deset lokacija u Beogradu, radiće i sve javne česme

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Cisterne s vodom postavljene na deset lokacija u Beogradu, radiće i sve javne česme

Grad Beograd saopštio je danas da će u danima kada su prognozirane ekstremne temperature, cisterne s vodom za piće u najtoplijem delu dana biti postavljene na nekim od najprometnijih mesta u gradu - i to njih deset.

Foto: Fonet/Dejan Jeremić To su stajalište "Beogradski sajam" (smer ka periferiji), okretnica "Zeleni venac", kružni tok kod opštine Novi Beograd, u Zemunu na okretnici u Cara Dušana, na trgovima Slavija i Nikole Pašića, na Trgu republike, Avijatičarskom trgu, na stanici Ada Ciganlija (presedanja u smeru ka periferiji) i u Bulevaru Mihajla Pupina (stajalište "Šest kaplara"). Biće omogućen i neometan rad svih javnih česama i fontana na teritoriji grada Beograda,
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Održana sednica Štaba za vanredne situacije zbog suše i elektroenergetskog sistema

Održana sednica Štaba za vanredne situacije zbog suše i elektroenergetskog sistema

Naslovi.ai pre 31 minuta
FOTO, VIDEO Mađarska ušla u vanredno stanje: Dunav presušio, snimci su zastrašujući, jedina nuklearna elektrana na ivici…

FOTO, VIDEO Mađarska ušla u vanredno stanje: Dunav presušio, snimci su zastrašujući, jedina nuklearna elektrana na ivici gašenja

Nova pre 41 minuta
10 lokacija na kojima će Beograđani moći da se rashlade: Grad postavlja cisterne, radiće sve javne česme

10 lokacija na kojima će Beograđani moći da se rashlade: Grad postavlja cisterne, radiće sve javne česme

Nedeljnik pre 26 minuta
Zbog rizika od požara na otvorenom pojačan nadzor MUP u jednom delu Srbije, vatrogasci u pripravnosti, dižu i dronove

Zbog rizika od požara na otvorenom pojačan nadzor MUP u jednom delu Srbije, vatrogasci u pripravnosti, dižu i dronove

NIN pre 2 sata
Beograd pojačava mere zbog toplotnog talasa: Cisterne sa pijaćom vodom na 10 lokacija, apel za oprez

Beograd pojačava mere zbog toplotnog talasa: Cisterne sa pijaćom vodom na 10 lokacija, apel za oprez

NIN pre 3 sata
Cisterne sa pijaćom vodom postavljene na deset prometnih lokacija u gradu

Cisterne sa pijaćom vodom postavljene na deset prometnih lokacija u gradu

Newsmax Balkans pre 3 sata
Štab za vanredne situacije doneo nove mere: Od sutra svakodnevna koordinacija zbog vrućina, suše i požara

Štab za vanredne situacije doneo nove mere: Od sutra svakodnevna koordinacija zbog vrućina, suše i požara

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugAda CiganlijaBeogradski sajamZemun

Politika, najnovije vesti »

Studenti potvrdili da su se registrovali: „Planiramo, organizujemo se. Radimo“

Studenti potvrdili da su se registrovali: „Planiramo, organizujemo se. Radimo“

Danas pre 41 minuta
Objavljen Statut UG "Studentska lista": Detaljno o njenim ciljevima, načinu rada, učlanjivanja...

Objavljen Statut UG "Studentska lista": Detaljno o njenim ciljevima, načinu rada, učlanjivanja...

N1 Info pre 26 minuta
Održana sednica Štaba za vanredne situacije zbog suše i elektroenergetskog sistema

Održana sednica Štaba za vanredne situacije zbog suše i elektroenergetskog sistema

Naslovi.ai pre 31 minuta
Svečlja: U masovnoj grobnici u selu Jabuka na Kosovu do sada pronađena četiri tela

Svečlja: U masovnoj grobnici u selu Jabuka na Kosovu do sada pronađena četiri tela

N1 Info pre 6 minuta
Studenti u blokadi: Udruženje "Studentska lista" upisano u APR

Studenti u blokadi: Udruženje "Studentska lista" upisano u APR

RTV pre 26 minuta