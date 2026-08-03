Republički štab za vanredne situacije apeluje da se racionalno koriste električna energija i voda

Republički štab za vanredne situacije uputio je apel građanima, lokalnim samoupravama, privredi i svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema.

Foto: Srđan Ilić Sednica Republičkog štaba za vanredne situaicje je održana jutros, a na njoj su razmatrane aktuelna hidrološka i meteorološka situacija, posledice istorijski niskog vodostaja reke Dunav, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa. Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, posebna pažnja je posvećena mogućim posledicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav, poljoprivredu, privredu,