Republički štab za vanredne situacije apeluje da se racionalno koriste električna energija i voda

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Republički štab za vanredne situacije apeluje da se racionalno koriste električna energija i voda

Republički štab za vanredne situacije uputio je apel građanima, lokalnim samoupravama, privredi i svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema.

Foto: Srđan Ilić Sednica Republičkog štaba za vanredne situaicje je održana jutros, a na njoj su razmatrane aktuelna hidrološka i meteorološka situacija, posledice istorijski niskog vodostaja reke Dunav, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa. Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, posebna pažnja je posvećena mogućim posledicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav, poljoprivredu, privredu,
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