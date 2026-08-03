Savet AMSS vozačima: Šta nikako ne smete ostavljati u automobilu zbog opasnosti od požara i eksplozije

Insajder pre 33 minuta  |  Beta
Savet AMSS vozačima: Šta nikako ne smete ostavljati u automobilu zbog opasnosti od požara i eksplozije

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je danas savetovao vozačima da po vrućini nikada u vozilima ne ostavljaju providne flašice koje na suncu deluju kao lupa i mogu zapaliti nešto u blizini.

Foto: Srđan Ilić U vozilima ne treba ostavljati ni upaljače, ni limenke pod pritiskom u kojima su napitci i dezodoransi i druga kozmetička sredstva jer pri visokim temperaturama eksplodiraju, a neki od tkavih predmeta mogu i da izazovu požar. AMSS je upozorio vozače i da ne parkiraju na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali i rastinje, i vozilo. Povodom vožnje po vrućini vozačima se ponovo preporučuje da piju vodu, jer dehidracija zamućuje um i smanjuje
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