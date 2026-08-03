General sinu dao moćno starinsko ime: Mijat nosi snažnu simboliku, a Srbi ga vekovima povezuju sa vođom nebeske vojske protiv zla

Kurir pre 31 minuta
General sinu dao moćno starinsko ime: Mijat nosi snažnu simboliku, a Srbi ga vekovima povezuju sa vođom nebeske vojske protiv…
Voditeljka Suzana Mančić postala je baka. Njena starija ćerka Teodora na svet je donela sina, kojem su roditelji dali ime Mijat. Vest je obradovala porodicu, a izbor imena privukao je pažnju javnosti, budući da je reč o tradicionalnom muškom imenu koje se poslednjih godina sve češće vraća među najpopularnije izbore za dečake. Prema tumačenjima onomastičara, ime Mijat vodi poreklo od starohebrejskog imena Mihael (Micha'el). Njegovo izvorno značenje glasi „Ko je kao
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Suzana Mančić postala baka: Teodora na svet donela sina, dali mu staro srpsko ime

Suzana Mančić postala baka: Teodora na svet donela sina, dali mu staro srpsko ime

Blic pre 1 sat
Teodora i 23 godine stariji general odabrali moćno ime za sina koje znači "Jednak Bogu": Suzana ne može da sakrije ponos i…

Teodora i 23 godine stariji general odabrali moćno ime za sina koje znači "Jednak Bogu": Suzana ne može da sakrije ponos i sreću

Blic pre 46 minuta
(Foto) Čuveni pevač danas postao deda: Ovo je prvi muž Suzane Mančić kome je ćerka Teodora podarila unuka

(Foto) Čuveni pevač danas postao deda: Ovo je prvi muž Suzane Mančić kome je ćerka Teodora podarila unuka

Blic pre 36 minuta
Generalu je ovo šesto dete: Ćerka Suzane Mančić rodila sina 23 godine starijem, a evo ko je zet naše voditelje - Ima…

Generalu je ovo šesto dete: Ćerka Suzane Mančić rodila sina 23 godine starijem, a evo ko je zet naše voditelje - Ima impresivnu karijeru

Blic pre 1 sat
"Ko je kao Bog?": Ovo je značenje starog imena koje je dobio prvi unuk Suzane Mančić

"Ko je kao Bog?": Ovo je značenje starog imena koje je dobio prvi unuk Suzane Mančić

Mondo pre 16 minuta
Ko je zet Suzane Mančić? General koji je 23 godine stariji od njene ćerke dobio šesto dete

Ko je zet Suzane Mančić? General koji je 23 godine stariji od njene ćerke dobio šesto dete

Nova pre 16 minuta
Generalu je ovo šesto dete: Ćerka Suzane Mančić rodila sina 23 godine starijem, a evo ko je zet naše voditelje

Generalu je ovo šesto dete: Ćerka Suzane Mančić rodila sina 23 godine starijem, a evo ko je zet naše voditelje

Mondo pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Suzana MančićIzbori

Zabava, najnovije vesti »

BURO. Book Club u razgovoru s Katišom Agire: „Stvarno iskustvo majčinstva nam je oduzeto“

BURO. Book Club u razgovoru s Katišom Agire: „Stvarno iskustvo majčinstva nam je oduzeto“

Buro pre 1 minut
Mile Kekin promoviše novi album septembra u Nišu

Mile Kekin promoviše novi album septembra u Nišu

Južne vesti pre 46 minuta
Život pod 'stalnom lupom': Pevačica Arijana Grande pravi pauzu u karijeri

Život pod 'stalnom lupom': Pevačica Arijana Grande pravi pauzu u karijeri

BBC News pre 41 minuta
Arijana Grande se povlači iz javnosti: Otkazala ulogu u velikom mjuziklu

Arijana Grande se povlači iz javnosti: Otkazala ulogu u velikom mjuziklu

N1 Info pre 41 minuta
Amerikanac se zaljubio u Srbiju pa peti put doputovao u Beograd - sada ga dočekalo nešto čemu se nije nadao: "Ovo je…

Amerikanac se zaljubio u Srbiju pa peti put doputovao u Beograd - sada ga dočekalo nešto čemu se nije nadao: "Ovo je definitivno jedini problem" (video)

Blic pre 46 minuta