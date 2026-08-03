General sinu dao moćno starinsko ime: Mijat nosi snažnu simboliku, a Srbi ga vekovima povezuju sa vođom nebeske vojske protiv zla

Voditeljka Suzana Mančić postala je baka. Njena starija ćerka Teodora na svet je donela sina, kojem su roditelji dali ime Mijat. Vest je obradovala porodicu, a izbor imena privukao je pažnju javnosti, budući da je reč o tradicionalnom muškom imenu koje se poslednjih godina sve češće vraća među najpopularnije izbore za dečake. Prema tumačenjima onomastičara, ime Mijat vodi poreklo od starohebrejskog imena Mihael (Micha'el). Njegovo izvorno značenje glasi „Ko je kao