Još se serija "Bolji život" nije završila: Partizanu se crno piše protiv Hetafea ukoliko dođe uopšte do Španaca - post traje skoro 36 godina! (video)

Kurir pre 9 minuta
Još se serija "Bolji život" nije završila: Partizanu se crno piše protiv Hetafea ukoliko dođe uopšte do Španaca - post traje…

FK Partizan će u narednom poslednjem kvalifikacija za Ligu konferencija, ukoliko prethodno eliminiše Tobol, odmeriti snage sa predstavnikom Španije - Hetafeom.

Istorija međusobnih duela pokazuje da crno-beli nisu imali mnogo uspeha protiv klubova sa Pirinejskog poluostrva. Najveći i najpoznatiji okršaj odigran je 1966. godine, kada je Partizan u finalu Kupa evropskih šampiona poveo protiv Real Madrida golom Velibora Vasovića, ali je španski velikan preokrenuo i slavio sa 2:1. Jedinu pobedu nad španskim klubom koja je donela i prolaz dalje Partizan je ostvario u Kupu UEFA 1990. godine protiv Real Sosijedada. Crno-beli su u
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