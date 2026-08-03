NBA finale ne može da se poredi sa ovim! Zvezdin Amerikanac otkrio šta je doživeo na večitom derbiju - zbog Beograda promenio mišljenje o košarci!

Kurir pre 18 minuta
NBA finale ne može da se poredi sa ovim! Zvezdin Amerikanac otkrio šta je doživeo na večitom derbiju - zbog Beograda promenio…

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora ne krije da mu je sezona u Beogradu promenila pogled na evropsku košarku.

Posle teškog perioda u Anadolu Efesu, američki krilni centar je eksplodirao u crveno-belom dresu, a sada je u podkastu "Behind the Grind" otvoreno govorio o atmosferi u Areni, večitim derbijima i navijačima koji su ga ostavili bez teksta. Nvora je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Zvezde i u Evroligi je u proseku beležio 16,9 poena, 4,4 skoka i 1,6 asistencija, a trenutno se priprema za novu sezonu u rodnom Luivilu, gde je studirao. Govoreći o razlici
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NBA finale ne može da se poredi sa ovim! Zvezdin Amerikanac otkrio šta je doživeo na večitom derbiju - zbog Beograda promenio…

NBA finale ne može da se poredi sa ovim! Zvezdin Amerikanac otkrio šta je doživeo na večitom derbiju - zbog Beograda promenio mišljenje o košarci!

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