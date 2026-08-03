"Od sad se samo odazivam na tetka" Mlađa ćerka Suzane Mančić puca od ponosa, sestru držala za ruku tokom porođaja

Kurir pre 3 sata
"Od sad se samo odazivam na tetka" Mlađa ćerka Suzane Mančić puca od ponosa, sestru držala za ruku tokom porođaja

U domu Suzane Mančić danas je veliki razlog za slavlje.

Njena starija ćerka Teodora Kunić rodila je zdravog dečaka, dok je emotivnu poruku iz porodilišta podelila i ponosna tetka Natalija, koja je sve vreme bila uz sestru tokom porođaja. Posnosna tetka Starija ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić, danas se porodila i na svet donela sina, a veliku sreću porodica je podelila sa najbližima. Posebno emotivan trenutak zabeležila je Teodorina sestra Natalija Kunić, koja je prisustvovala porođaju i bila joj najveća podrška.
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