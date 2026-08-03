Pčelari iz Bojnika okupili se u Gornjem Brijanju: Razmenili iskustva i savete za uspešniji rad na pčelinjacima

Kurir pre 43 minuta  |  Jugmedia
Pčelari iz Bojnika okupili se u Gornjem Brijanju: Razmenili iskustva i savete za uspešniji rad na pčelinjacima

Upčelarskim krugovima, mesec avgust smatra se za početak nove pčelarske godine.

Tim povodom, više od polovine članova Udruženja pčelara Bojnik, okupilo se u selu Gornje Brijanje, na pčelinjaku Nebojše Stojkovića, kako bi u radnoj atmosferi razmenili iskustva u pčelarenju. Domaćin je najpre prisutnima predstavio svoj način rada na pčelinjaku, obradivši više interesantnih tema i ideja koje su ostali pčelari pozitivno prokomentarisali tokom razmene iskustava. U zajedničkom ručku koji je domaćin organizovao, razmenjivala su se i ostala iskustva
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Pčelari iz Bojnika okupili se u Gornjem Brijanju: Razmenili iskustva i savete za uspešniji rad na pčelinjacima

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