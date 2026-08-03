(Uznemirujući video) Dron pao na prepunu plažu, ima mrtvih! Među poginulima i deca! Horor u blizini Putinove velike palate, ranjeno 40 ljudi! (foto)

Kurir pre 2 sata  |  Večernji.hr/ RT/Preneo: V.M.)
(Uznemirujući video) Dron pao na prepunu plažu, ima mrtvih! Među poginulima i deca! Horor u blizini Putinove velike palate…

Šest osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.

U napadu je ranjeno oko 40 ljudi, od kojih je 17 hospitalizovano, a oštećena je i civilna infrastruktura, naveo je Kondratjev. On je ocenio da je napad bio usmeren na civilne objekte nakon što su, prema njegovim rečima, delovi oborenog drona pali na turističko naselje Arhipo-Osipovka. Regionalni guverner Venijamin Kondratjev izjavio je da je napad bio usmeren na civilnu infrastrukturu i da su sve hitne i specijalne službe odmah upućene na mesta udara. - Napad je
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