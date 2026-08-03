Velike gužve na granicama: Evo gde su najduža zadržavanja ovog jutra

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, putnička vozila najduže čekaju na prelazu Gradina, na izlazu iz Srbije i to oko 80 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čeka se 60 minuta. AMSS podseća da tom vremenu zadržavanja treba dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima. Gužve i na Prohoru Pčinjskom, na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, gde se čeka 60 minuta, ali je međuprostor popunjen i radi se u dve trake. Na Preševu se na izlazu iz Srbije čeka oko 50 minuta, a na ulaz u Srbiju oko 40