Velike gužve na granicama: Evo gde su najduža zadržavanja ovog jutra

Luftika pre 2 sata
Velike gužve na granicama: Evo gde su najduža zadržavanja ovog jutra

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, putnička vozila najduže čekaju na prelazu Gradina, na izlazu iz Srbije i to oko 80 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čeka se 60 minuta. AMSS podseća da tom vremenu zadržavanja treba dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima. Gužve i na Prohoru Pčinjskom, na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, gde se čeka 60 minuta, ali je međuprostor popunjen i radi se u dve trake. Na Preševu se na izlazu iz Srbije čeka oko 50 minuta, a na ulaz u Srbiju oko 40
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