Dnevni horoskop za ponedeljak, 3. avgust 2026.

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za danas… Ljubav: Partner deluje ćudljivo i izražava izvesnu sumnju u Vašu priču, razmislite koliko ste odgovorni za sadašnju situaciju u kojoj se nalazite.

Posao: Važno je da odredite pravilnu granicu između pristojnog ponašanja i poslovnih ustupaka koje želite da učinite. Zdravlje: Prijaće Vam kreativna izolacija i više sati zdravog sna. Ljubav: Imate utisak da nepravedno trpite zbog nečijeg samovoljnog ponašanja ili ćudljivosti. Neko ne ispunjava Vaša emotivna očekivanja. Posao: Vaš poslovni upeh ne predstavlja vrhunac, ali istovremeno ni Vaši saradnici ne mogu da se pohvale značajnim rezultatima. Zdravlje: