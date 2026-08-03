RHMZ: Vrućine ne popuštaju – evo kada su mogući prvi pljuskovi u Srbiji

Moj Novi Sad pre 2 sata
RHMZ: Vrućine ne popuštaju – evo kada su mogući prvi pljuskovi u Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će se toplotni talas nastaviti i narednih dana, uz pretežno sunčano i veoma toplo vreme širom Srbije.

Do kraja dana i tokom večeri očekuje se vedro ili malo oblačno vreme. Vetar će biti pretežno slab, južni i istočni, dok će u južnim predelima duvati istočni i severoistočni vetar. Kako navodi RHMZ, zbog dugotrajnog i jakog toplotnog talasa na snazi je upozorenje, a u Beogradu i Vojvodini očekuju se i tropske noći, kada se temperatura ni noću ne spušta ispod 20 stepeni. Promena vremena mogla bi da usledi od četvrtka do kraja sedmice (od 6. do 9. avgusta), kada se uz
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