Alarm na putevima Srbije posle 663 nesreće i 11 poginulih: Od danas maksimalan broj patrola kontroliše vozače

Mondo pre 33 minuta  |  Tamara Birešić
Alarm na putevima Srbije posle 663 nesreće i 11 poginulih: Od danas maksimalan broj patrola kontroliše vozače

Tokom prethodne nedelje na putevima u Srbiji dogodile su se 663 saobraćajne nezgode, u kojima je poginulo 11 osoba, dok su 353 učesnika u saobraćaju povređena.

Zbog velikog broja nesreća, ali i pojačanog saobraćaja tokom letnje sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je strože kontrole na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje. Uprava saobraćajne policije saopštila je da će od 3. do 9. avgusta 2026. godine u Srbiji biti sprovedena velika međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja. Akcija se istovremeno organizuje u 34 evropske države koje su članice organizacije ROADPOL, odnosno Mreže saobraćajnih
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