Kako izgleda mlađa ćerka Suzane Mančić koja se nije odvajala od sestre na porođaju: Natalija sve krila od majke

Starija ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić se porodila i na svet je donela sina kom su ponosni roditelji dali Mijat.

Uz nju je sve bila mlađa sestra Natalija. Natalija je, ne želeći da Suzanu dodatno uznemiri dok sve ne bude gotovo, tiho je izašla iz kuće i otišla u porodilište. Tokom porođaja držala ju je za ruku, bodrila i bila joj najveća podrška. Teodorin suprug sve vreme je uzbuđeno čekao ispred porođajne sale. Pogledajte njenu objavu: Inače, pre nego što je bila najveća podrška sestri na porođaju, Natalija je na venčanju Teodore i Miroslava uhvatila bidermajer. "Presrećna