Pekar (73) preminuo tokom intimnog odnosa? Nedavno prodao stan za 180.000 evra, otkriveni detalji tragedije na Karaburmi

Još uvek se ispituju okolnosti pod kojima je umro G.

R. (73), poznati lokalni pekar, koji je pronađen go i vezan na tavanu na Karaburmi. Pošto na telu nesrećnog muškarca čije je telo pronađeno na Karaburmi nema tragova nasilja, ispituje se jedna od mogućnosti, a to je da je G. R. (73) preminuo tokom intimnog odnosa. Kako se saznaje, ovaj slučaj za sada nije kvalifikovan kao ubistvo. Meštani ovog mirnog naselja šokirali su se jutros kada su saznali da je njihov omiljeni pekar pronađen mrtav i go i vezan na tavanu.