Pekar (73) preminuo tokom intimnog odnosa? Nedavno prodao stan za 180.000 evra, otkriveni detalji tragedije na Karaburmi

Mondo pre 55 minuta  |  Marina Letić
Pekar (73) preminuo tokom intimnog odnosa? Nedavno prodao stan za 180.000 evra, otkriveni detalji tragedije na Karaburmi

Još uvek se ispituju okolnosti pod kojima je umro G.

R. (73), poznati lokalni pekar, koji je pronađen go i vezan na tavanu na Karaburmi. Pošto na telu nesrećnog muškarca čije je telo pronađeno na Karaburmi nema tragova nasilja, ispituje se jedna od mogućnosti, a to je da je G. R. (73) preminuo tokom intimnog odnosa. Kako se saznaje, ovaj slučaj za sada nije kvalifikovan kao ubistvo. Meštani ovog mirnog naselja šokirali su se jutros kada su saznali da je njihov omiljeni pekar pronađen mrtav i go i vezan na tavanu.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ovo je pekar (73) za kog se sumnja da je umro tokom intimnog odnosa! Radivojevo telo nađeno golo i vezano na tavanu (foto…

Ovo je pekar (73) za kog se sumnja da je umro tokom intimnog odnosa! Radivojevo telo nađeno golo i vezano na tavanu (foto, video)

Blic pre 5 minuta
Ovo je potkrovlje u kom je pekar (73) nađen go i vezan? Čekaju se rezultati obdukcije, komšije sa Karaburme ne mogu da dođu…

Ovo je potkrovlje u kom je pekar (73) nađen go i vezan? Čekaju se rezultati obdukcije, komšije sa Karaburme ne mogu da dođu sebi (foto, video)

Blic pre 50 minuta
Pekar (73) umro tokom intimnog odnosa? Ispituju se okolnosti misteriozne smrti na Karaburmi: Nesrećni muškarac pronađen go i…

Pekar (73) umro tokom intimnog odnosa? Ispituju se okolnosti misteriozne smrti na Karaburmi: Nesrećni muškarac pronađen go i vezan na tavanu

Blic pre 1 sat
Muškarac pronađen mrtav u stanu na Karaburmi, istraga u toku

Muškarac pronađen mrtav u stanu na Karaburmi, istraga u toku

RINA pre 20 minuta
Ovo je ubijeni Radivoje sa Karaburme: Imućni vlasnik dve piljare pronađen vezan pertlama na tavanu (foto)

Ovo je ubijeni Radivoje sa Karaburme: Imućni vlasnik dve piljare pronađen vezan pertlama na tavanu (foto)

Mondo pre 10 minuta
Pronađeno telo muškarca na Karaburmi, uviđaj u toku

Pronađeno telo muškarca na Karaburmi, uviđaj u toku

Euronews pre 15 minuta
Policija traga za devojkom zbog ubistva na Karaburmi? Sumnja se na ovaj motiv, sef pronađen prazan (foto)

Policija traga za devojkom zbog ubistva na Karaburmi? Sumnja se na ovaj motiv, sef pronađen prazan (foto)

Mondo pre 30 minuta
Povezane vesti »

Hronika, najnovije vesti »

Požar na deponiji Buljanka u Paraćinu

Požar na deponiji Buljanka u Paraćinu

Insajder pre 5 minuta
Ovo je pekar (73) za kog se sumnja da je umro tokom intimnog odnosa! Radivojevo telo nađeno golo i vezano na tavanu (foto…

Ovo je pekar (73) za kog se sumnja da je umro tokom intimnog odnosa! Radivojevo telo nađeno golo i vezano na tavanu (foto, video)

Blic pre 5 minuta
Ovo je potkrovlje u kom je pekar (73) nađen go i vezan? Čekaju se rezultati obdukcije, komšije sa Karaburme ne mogu da dođu…

Ovo je potkrovlje u kom je pekar (73) nađen go i vezan? Čekaju se rezultati obdukcije, komšije sa Karaburme ne mogu da dođu sebi (foto, video)

Blic pre 50 minuta
Pekar (73) umro tokom intimnog odnosa? Ispituju se okolnosti misteriozne smrti na Karaburmi: Nesrećni muškarac pronađen go i…

Pekar (73) umro tokom intimnog odnosa? Ispituju se okolnosti misteriozne smrti na Karaburmi: Nesrećni muškarac pronađen go i vezan na tavanu

Blic pre 1 sat
Muškarac pronađen mrtav u stanu na Karaburmi, istraga u toku

Muškarac pronađen mrtav u stanu na Karaburmi, istraga u toku

RINA pre 20 minuta