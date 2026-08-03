Spremite ova dokumenta: Od danas počinje podela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Od danas kreće podela novog ciklusa od 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji.

Pojedinačna vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara, a država je za ovu subvenciju ukupno izdvojila 300 miliona dinara. S obzirom na to da su količine ograničene i da se vaučeri tradicionalno razgrabe u rekordnom roku, važno je unapred pripremiti svu neophodnu dokumentaciju. Vaučeri se moraju iskoristiti do 1. novembra. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji