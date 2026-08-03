Spremite ova dokumenta: Od danas počinje podela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Mondo pre 37 minuta  |  Tamara Birešić
Spremite ova dokumenta: Od danas počinje podela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Od danas kreće podela novog ciklusa od 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji.

Pojedinačna vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara, a država je za ovu subvenciju ukupno izdvojila 300 miliona dinara. S obzirom na to da su količine ograničene i da se vaučeri tradicionalno razgrabe u rekordnom roku, važno je unapred pripremiti svu neophodnu dokumentaciju. Vaučeri se moraju iskoristiti do 1. novembra. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Penzionerima danas počinje podela vaučera za odmor u Srbiji

Penzionerima danas počinje podela vaučera za odmor u Srbiji

Nova ekonomija pre 52 minuta
Danas počinje podela turističkih vaučera: Kako i gde da se prijavite, šta vam treba od dokumenata - sve na jednom mestu

Danas počinje podela turističkih vaučera: Kako i gde da se prijavite, šta vam treba od dokumenata - sve na jednom mestu

Kurir pre 37 minuta
Počinje podela 30.000 turističkih vaučera penzionerima

Počinje podela 30.000 turističkih vaučera penzionerima

Danas pre 7 minuta
Počinje prijava za turističke vaučere za penzionere

Počinje prijava za turističke vaučere za penzionere

RTS pre 12 minuta
Počinje prijava penzionera za turističke vaučere za odmor u Srbiji

Počinje prijava penzionera za turističke vaučere za odmor u Srbiji

Radio 021 pre 52 minuta
Poziv penzionerima: Počinje prijava za turističke vaučere na šalterima pošta širom Srbije

Poziv penzionerima: Počinje prijava za turističke vaučere na šalterima pošta širom Srbije

Newsmax Balkans pre 37 minuta
Penzioneri, ne propustite! Od 8 časova kreće prijava za vaučere od 10.000 dinara

Penzioneri, ne propustite! Od 8 časova kreće prijava za vaučere od 10.000 dinara

Dnevnik pre 37 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Penzionerima danas počinje podela vaučera za odmor u Srbiji

Penzionerima danas počinje podela vaučera za odmor u Srbiji

Nova ekonomija pre 52 minuta
Danas počinje podela turističkih vaučera: Kako i gde da se prijavite, šta vam treba od dokumenata - sve na jednom mestu

Danas počinje podela turističkih vaučera: Kako i gde da se prijavite, šta vam treba od dokumenata - sve na jednom mestu

Kurir pre 37 minuta
Počinje podela 30.000 turističkih vaučera penzionerima

Počinje podela 30.000 turističkih vaučera penzionerima

Danas pre 7 minuta
Vozači, "naoružajte" se strpljenjem: Gužve na Gradini, Batrovcima, Horgošu, a popunjen je i međuprostor

Vozači, "naoružajte" se strpljenjem: Gužve na Gradini, Batrovcima, Horgošu, a popunjen je i međuprostor

Radio 021 pre 52 minuta
Ilon Mask protiv Karla Marksa

Ilon Mask protiv Karla Marksa

Danas pre 52 minuta