UEFA objavila dva spiska za Zvezdu: Žreb za Ligu šampiona prohodan, dobre vesti i za Ligu Evrope

Crvena zvezda će danas učestovati na dva žreba UEFA takmičenja u Nionu, a nekoliko sati pre nego što njeno ime bude izvučeno - stigle su dobre vesti za njene navijače.

Očekivano, UEFA nije pravila podgrupe za plej-of Lige šampiona, koji je na programu inače u 12 časova, dok je za 13 časova i plej-of Lige Evrope smestila Crvenu zvezdu u nešto povoljniju podgrupu. U koje od ova dva takmičenja će Crvena zvezda, zavisi od rezultata protiv Hapoel Berševe. Spisak protivnika u plej-ofu Lige šampiona: Spisak protivnika u plej-ofu Lige Evrope: Podsetimo, danas će Srbija na UEFA žrebovima imati još samo jednog predstavnika. U pitanju je FK