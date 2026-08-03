(Video) Dron pao među kupače na prepunoj plaži, ima mrtvih: Ljudi se pokrivali ležaljkama i vrištali od straha

Tri osobe su poginule, a još 13 je povređeno, među njima i deca, nakon pada ostataka drona u turističkom mestu Arhipo-Osipovka na ruskoj obali Crnog mora, saopštile su ruske vlasti.

Mesto administrativno pripada Gelendžiku, poznatom letovalištu u Krasnodarskom kraju. Regionalni guverner Venijamin Kondratjev rekao je da su ukrajinski dronovi napali civilnu infrastrukturu i da hitne službe rade na lokacijama na kojima su pronađeni ostaci letelica. Ruske tvrdnje o meti napada nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi pad drona među ljude na plaži i eksplozija koja je usledila. Upozoravamo da