Zvezda saznala put do Lige šampiona: Ide u Dansku ili Azerbejdžan, ali prvo Sombathelj!

Mondo pre 30 minuta  |  Milutin Vujičić
Zvezda saznala put do Lige šampiona: Ide u Dansku ili Azerbejdžan, ali prvo Sombathelj!
Crvena zvezda sada zna svoj put do Lige šampiona. Već je izbacila Larn, na redu je Hapoel Berševa, a već sada zna da je u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona čeka pobednik duela Orhus - Sabah. U pitanju su danski i azerbejdžanski šampioni, pa može da se kaže da je Zvezda dobila dobar žreb. Štaviše, možda je ovo i najlakši koji je ikada imala u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi mečevi igraju se 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust revanši. U prvom duelu
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Uživo: Partizan čeka rivala, Zvezda saznala protivnika za LŠ – ako ispadne, težak put ka Ligi Evrope

Uživo: Partizan čeka rivala, Zvezda saznala protivnika za LŠ – ako ispadne, težak put ka Ligi Evrope

Sputnik pre 5 minuta
Pobednik dvomeča Orhus-Sabah potencijalni protivnik Crvenoj zvezdi u plej-ofu za LŠ

Pobednik dvomeča Orhus-Sabah potencijalni protivnik Crvenoj zvezdi u plej-ofu za LŠ

RTV pre 1 sat
Zvezda dobila potencijalne rivale u plej-ofu – Sabah ili Orhus dele crveno-bele od Lige šampiona

Zvezda dobila potencijalne rivale u plej-ofu – Sabah ili Orhus dele crveno-bele od Lige šampiona

RTS pre 30 minuta
Ako ispadne od Hapoela, Zvezda bi išla na Čehe

Ako ispadne od Hapoela, Zvezda bi išla na Čehe

Sport klub pre 30 minuta
Pakao od žreba! Zvezda ako ispadne od Hapoela ide na najtežeg mogućeg rivala!

Pakao od žreba! Zvezda ako ispadne od Hapoela ide na najtežeg mogućeg rivala!

Kurir pre 45 minuta
Zvezda ako izgubi od Hapoela ide u Češku - moglo je i lakše

Zvezda ako izgubi od Hapoela ide u Češku - moglo je i lakše

Nova pre 30 minuta
Ono što nikako ne žele crveno-beli: Zvezda ako ispadne od Hapoela ide u Češku

Ono što nikako ne žele crveno-beli: Zvezda ako ispadne od Hapoela ide u Češku

Danas pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaUEFAŽrebLiga ŠampionaDanskaAzerbejdžan

Sport, najnovije vesti »

FSS povukao podršku Infantinu

FSS povukao podršku Infantinu

Danas pre 0 minuta
Uprava Partizana preuzela odgovornost: Ostavke u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za Ligu konferencije

Uprava Partizana preuzela odgovornost: Ostavke u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za Ligu konferencije

Newsmax Balkans pre 0 minuta
FSS promenio stav: Srbija povukla podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na čelu FIFA!

FSS promenio stav: Srbija povukla podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na čelu FIFA!

Hot sport pre 0 minuta
Tamara Dušić oblači dres Radničkog: Stigla budućnost srpskog rukometa

Tamara Dušić oblači dres Radničkog: Stigla budućnost srpskog rukometa

InfoKG pre 0 minuta
Novi Ivan Perišić: Ukrajinca iz Hajduka traže londonski velikani

Novi Ivan Perišić: Ukrajinca iz Hajduka traže londonski velikani

Sport klub pre 5 minuta