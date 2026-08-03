Zvezda saznala put do Lige šampiona: Ide u Dansku ili Azerbejdžan, ali prvo Sombathelj!

Crvena zvezda sada zna svoj put do Lige šampiona. Već je izbacila Larn, na redu je Hapoel Berševa, a već sada zna da je u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona čeka pobednik duela Orhus - Sabah. U pitanju su danski i azerbejdžanski šampioni, pa može da se kaže da je Zvezda dobila dobar žreb. Štaviše, možda je ovo i najlakši koji je ikada imala u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi mečevi igraju se 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust revanši. U prvom duelu