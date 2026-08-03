AMSS upozorava šta sve može da eksplodira i izazove požar u kolima zbog vrućine

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
AMSS upozorava šta sve može da eksplodira i izazove požar u kolima zbog vrućine

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je savetovao vozačima da po vrućini nikada u vozilima ne ostavljaju providne flašice koje na suncu deluju kao lupa i mogu zapaliti nešto u blizini.

U vozilima ne treba ostavljati ni upaljače, ni limenke pod pritiskom u kojima su napitci i dezodoransi i druga kozmetička sredstva jer pri visokim temperaturama eksplodiraju, a neki od tkavih predmeta mogu i da izazovu požar. AMSS je upozorio vozače i da ne parkiraju na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali i rastinje, i vozilo. Povodom vožnje po vrućini vozačima se ponovo preporučuje da piju vodu, jer dehidracija zamućuje um i smanjuje koncentraciju i da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ponesite dovoljno vode i naoružajte se strpljenjem: Kolaps na graničnim prelazima u Srbiji, svuda kilometarske kolone…

Ponesite dovoljno vode i naoružajte se strpljenjem: Kolaps na graničnim prelazima u Srbiji, svuda kilometarske kolone (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 24 sata
Krećete na put? Ovo su najnovije informacije sa granica! AMSS objavio gde su gužve, evo koliko se čeka na izlazu i ulazu u…

Krećete na put? Ovo su najnovije informacije sa granica! AMSS objavio gde su gužve, evo koliko se čeka na izlazu i ulazu u Srbiju tokom večeri

Kurir pre 1 sat
AMSS: Šta sve može da eksplodira i izazove požar u kolima zbog vrućine

AMSS: Šta sve može da eksplodira i izazove požar u kolima zbog vrućine

Nova pre 2 sata
Duge kolone automobila na srpsko - mađarskoj granici, čekanje duže od dva sata

Duge kolone automobila na srpsko - mađarskoj granici, čekanje duže od dva sata

B92 pre 2 sata
Novo prodajno mesto za ENP: Uskoro i kod naplatne stanice Preševo

Novo prodajno mesto za ENP: Uskoro i kod naplatne stanice Preševo

B92 pre 4 sati
Savet AMSS vozačima: Šta nikako ne smete ostavljati u automobilu zbog opasnosti od požara i eksplozije

Savet AMSS vozačima: Šta nikako ne smete ostavljati u automobilu zbog opasnosti od požara i eksplozije

Insajder pre 5 sati
AMSS: U vozilima ne ostavljajte ništa što od vrućine može da eksplodira i zapali se

AMSS: U vozilima ne ostavljajte ništa što od vrućine može da eksplodira i zapali se

Beta pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AMSSpožar

Društvo, najnovije vesti »

Vreme danas sunčano i veoma toplo

Vreme danas sunčano i veoma toplo

Danas pre 9 minuta
Tri lica diktature

Tri lica diktature

Radar pre 44 minuta
Kako prepoznati namirnice koje se lako kvare tokom leta: Saveti veterinarske inspekcije

Kako prepoznati namirnice koje se lako kvare tokom leta: Saveti veterinarske inspekcije

Danas pre 1 sat
Delić: Zašto osiguranici plaćaju lekove kada vlast tvrdi da je zdravstvo besplatno

Delić: Zašto osiguranici plaćaju lekove kada vlast tvrdi da je zdravstvo besplatno

Danas pre 1 sat
Savet roditelja Pete beogradske gimnazije osudio izmene zakona o obrazovanju

Savet roditelja Pete beogradske gimnazije osudio izmene zakona o obrazovanju

Danas pre 2 sata