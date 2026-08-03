(FOTO) Vatrogasci spasili dečaka i monahe sa litice kod manastira Preobraženje, na poklon dobili ikonu

N1 Info pre 1 minut  |  N1 Beograd
(FOTO) Vatrogasci spasili dečaka i monahe sa litice kod manastira Preobraženje, na poklon dobili ikonu

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice uspešno su spasili dečaka u Ovčar Banji, koji se popeo na nepristupačnu liticu visoku oko 15 metara, u blizini manastira Preobraženje.

Dečak je sa roditeljima došao u manastir povodom verskog praznika, kada je u porti bilo mnogo vernika i dece. U jednom trenutku popeo se na liticu, a dvojica monaha, želeći da mu pomognu, krenula su ka njemu, prenosi MUP. A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) Brzom, smirenom i profesionalnom intervencijom, vatrogasci-spasioci su bezbedno spustili i dečaka i monahe, okončavši akciju bez povređenih, naveo je MUP na Instagramu. U znak zahvalnosti za
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