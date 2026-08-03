Jug Radivojević: Kada se budu raspisali izbori, organi SDPS će doneti odluku o načinu izlaska

Novi predsednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), pozorišni i filmski reditelj Jug Radivojević izjavio je danas da će odluku o tome da li će ta stranka sama izaći na izbore ili u nekoj od koalicija doneti stranački organi kada se budu raspisali izbori. "Za mene lično, to će biti veliki zadatak, ali i očekujem da ćemo kao partija sačuvati sve ono što je naš dosadašnji predsednik uspostavio kao veliki politički kapital", naveo je Radivojević u pisanoj izjavi