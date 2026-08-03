Jug Radivojević: Kada se budu raspisali izbori, stranački organi će doneti odluku o načinu izlaska

N1 Info pre 19 minuta  |  FoNet
Jug Radivojević: Kada se budu raspisali izbori, stranački organi će doneti odluku o načinu izlaska
Novi predsednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), pozorišni i filmski reditelj Jug Radivojević izjavio je danas da će odluku o tome da li će ta stranka sama izaći na izbore ili u nekoj od koalicija doneti stranački organi kada se budu raspisali izbori. "Za mene lično, to će biti veliki zadatak, ali i očekujem da ćemo kao partija sačuvati sve ono što je naš dosadašnji predsednik uspostavio kao veliki politički kapital", naveo je Radivojević u pisanoj izjavi
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Radivojević o tome kako će SDPS na izbore

Radivojević o tome kako će SDPS na izbore

Danas pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteIzbori

Politika, najnovije vesti »

Počela sednica Štaba za vanredne situacije, tema nizak vodostaj i uticaj na energetski sistem

Počela sednica Štaba za vanredne situacije, tema nizak vodostaj i uticaj na energetski sistem

Insajder pre 4 minuta
Jug Radivojević: Kada se budu raspisali izbori, stranački organi će doneti odluku o načinu izlaska

Jug Radivojević: Kada se budu raspisali izbori, stranački organi će doneti odluku o načinu izlaska

N1 Info pre 19 minuta
Ruvidić (ZLF): Macutova Vlada nema ni politički ni moralni legitimitet

Ruvidić (ZLF): Macutova Vlada nema ni politički ni moralni legitimitet

N1 Info pre 24 minuta
Počela sednica Štaba za vanredne situacije

Počela sednica Štaba za vanredne situacije

RTV pre 9 minuta
Đilas (SSP): MUP odbija da dostavi podatke o adresama više od 130.000 novih državljana

Đilas (SSP): MUP odbija da dostavi podatke o adresama više od 130.000 novih državljana

Beta pre 24 minuta