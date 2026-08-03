"Neko živi za Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu, Kupresu" - Vučić u poseti BiH

Predsednik Srbije Aleksndar Vučić stigao je danas na Janjske otoke kod Šipova u Republici Srpskoj (RS), odakle nastavlja trodnevnu posetu ovom bh. entitetu i Srbima u povratničkim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

Vučić je rekao da je deo njegove porodice sa majčine strane poreklom iz Janja. "Ovde su sve Srbi, posle ćemo ići u jedno malo mesto Vodice, gde se jedan čovek vratio. To je prvi put i da se tu rodilo dete posle toliko vremena", rekao je on novinarima, prenela je Radio-televizija RS (RTRS). Dodao je da su zastave Srbije na svakom mestu, dodavši da su "ljudi tu posebno hteli da pokažu koliko vole Srbiju". Naveo je i da je kao premijer i predsednik Srbije imao priliku