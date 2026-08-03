Rumunija rashlađuje reaktore, Mađari gase nuklearnu elektranu - a u Srbiji je "situacija pod kontrolom"

Temperature nastavljaju da rastu, Dunav nastavlja da opada i u ovom trenutku pravi ozbiljne probleme u vezi sa proizvodnjom struje.

Dok Rumunija pokušava da rashladi nuklearne reaktore, a Mađarska gasi nuklearnu elektranu, u Srbiji je trenutno situacija - pod kontrolom. To je nakon sednice Štaba za vanredne situacije potvrdio premijer. Za sada nema najava da će biti restrikcija vode niti struje. Zastrašujući prizori Dunava gotovo na celom njegovu toku kroz Evropu i temperature koje prže zemlju upalile su alarm u svim državama u kojima ova reka ima ključnu ulogu u proizvodnji električne