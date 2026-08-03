(VIDEO) Dronom pogođena prepuna plaža na jugu Rusije: Stradalo sedmoro ljudi, među njima i troje dece

N1 Info pre 3 sata  |  BBC N1 Beograd
(VIDEO) Dronom pogođena prepuna plaža na jugu Rusije: Stradalo sedmoro ljudi, među njima i troje dece

Dronom je pogođena prepuna plaža na jugu Rusije, a stradalo je sedam ljudi, uključujući troje dece, saopštile su lokalne vlasti.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, koje je BBC proverio, vidi se dron kako se velikom brzinom kreće ka plaži, a zatim udara u zemlju, dok turisti posmatraju sa obale i iz vode. Ukupan broj povređenih dostigao je 40, a 17 ljudi je hospitalizovano, rekao je gubernator Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev. On je optužio Ukrajinu za „namerni napad na civile”, te nazvao napad "ciničnim i nehumanim terorističkim činom". Prema rečima Alekseja Kuznjecova,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Napad na Dnjepropetrovsku oblast, troje stradalo; Umerov na čelu Spoljne obaveštajne službe Ukrajine

Napad na Dnjepropetrovsku oblast, troje stradalo; Umerov na čelu Spoljne obaveštajne službe Ukrajine

RTS pre 3 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Broj poginulih u ukrajinskom napadu kod Gelendžika porastao na sedam, povređeno 47

UKRAJINSKA KRIZA: Broj poginulih u ukrajinskom napadu kod Gelendžika porastao na sedam, povređeno 47

RTV pre 5 sati
UŽIVO RAT U UKRAJINI Broj poginulih u ukrajinskom napadu kod Gelendžika porastao na sedam, povređeno 47

UŽIVO RAT U UKRAJINI Broj poginulih u ukrajinskom napadu kod Gelendžika porastao na sedam, povređeno 47

Euronews pre 5 sati
(Video) Dron pao među kupače na prepunoj plaži, ima mrtvih: Ljudi se pokrivali ležaljkama i vrištali od straha

(Video) Dron pao među kupače na prepunoj plaži, ima mrtvih: Ljudi se pokrivali ležaljkama i vrištali od straha

Mondo pre 7 sati
Horor na plaži u Rusiji: Dron pao među turiste, poginulo šestoro ljudi, među žrtvama i deca

Horor na plaži u Rusiji: Dron pao među turiste, poginulo šestoro ljudi, među žrtvama i deca

IndeksOnline pre 8 sati
Porastao broj stradalih u eksploziji bombe ispred restorana u Moskvi: Ko je general Aleksandar Čajko, koji je bio navodna meta…

Porastao broj stradalih u eksploziji bombe ispred restorana u Moskvi: Ko je general Aleksandar Čajko, koji je bio navodna meta napada?

Danas pre 9 sati
Zaharova o napadu Kijeva na civile u Gelendžiku: Zemlje NATO su sponzori terorizma

Zaharova o napadu Kijeva na civile u Gelendžiku: Zemlje NATO su sponzori terorizma

Sputnik pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaBBCRusijaDron

Svet, najnovije vesti »

Izaslanik Trampovog Odbora za mir s Netanjahuom o razoružanju u Gazi, tražio obustavljanje napada

Izaslanik Trampovog Odbora za mir s Netanjahuom o razoružanju u Gazi, tražio obustavljanje napada

Danas pre 30 minuta
Ambasada Rusije u Rimu okrivila Kijev za smrtonosni bombaški napad u italijanskom restoranu u Moskvi

Ambasada Rusije u Rimu okrivila Kijev za smrtonosni bombaški napad u italijanskom restoranu u Moskvi

Danas pre 44 minuta
Genocid koji izmiče savesti sveta

Genocid koji izmiče savesti sveta

Radar pre 44 minuta
"Imamo potpunu kontrolu" Tramp ponovo preti Iranu: "Ovo je poslednja šansa..."

"Imamo potpunu kontrolu" Tramp ponovo preti Iranu: "Ovo je poslednja šansa..."

Blic pre 4 minuta
Osuđeni ruski opozicioni političar Boris Nadeždin pobegao u Francusku

Osuđeni ruski opozicioni političar Boris Nadeždin pobegao u Francusku

Danas pre 49 minuta