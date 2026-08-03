(VIDEO) Dronom pogođena prepuna plaža na jugu Rusije: Stradalo sedmoro ljudi, među njima i troje dece

Dronom je pogođena prepuna plaža na jugu Rusije, a stradalo je sedam ljudi, uključujući troje dece, saopštile su lokalne vlasti.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, koje je BBC proverio, vidi se dron kako se velikom brzinom kreće ka plaži, a zatim udara u zemlju, dok turisti posmatraju sa obale i iz vode. Ukupan broj povređenih dostigao je 40, a 17 ljudi je hospitalizovano, rekao je gubernator Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev. On je optužio Ukrajinu za „namerni napad na civile”, te nazvao napad "ciničnim i nehumanim terorističkim činom". Prema rečima Alekseja Kuznjecova,