VJT: Uhapšen zastupnik udruženja građana "Novosadska fabrika znanja" - sumnja se da je oštetio budžet za 8,7 miliona dinara…

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je uhapšen zastupnik udruženja građana "Novosadska fabrika znanja" M.

M. zbog sumnje da nije sproveo projekte za koje je dobio oko 8,7 miliona dinara od grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine. Aktivnosti na 31 projektu nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile - radionice, predavanja i drugo. Na taj način je budžetu grada Novog Sada i Autonomni pokrajini Vojvodine naneta