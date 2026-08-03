Održana sednica Štaba za vanredne situacije zbog suše i elektroenergetskog sistema

Naslovi.ai pre 18 minuta

Vlasti apeluju na racionalnu potrošnju struje usled niskog vodostaja reka, dok opozicija kritukuje kašnjenje sa merama.

Povodom dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja reka održana je sednica Štaba za vanredne situacije, nakon koje je premijer Đuro Macut izjavio da je situacija stabilna i da su svi dobili konkretne zadatke. Nadležni su uputili apel građanima da racionalno koriste električnu energiju. Newsmax Balkans NIN RTS Blic N1 Info RTV Insajder Newsmax Balkans Telegraf RINA Sputnik

Ekološki ustanak je kritikovao predstavnike vlasti navodeći da su nadležni organi znatno ranije morali da reaguju i stupe u viši stepen pripravnosti zbog letnjih suša. Gradski štab u Beogradu počeo je sa preventivnim merama i postavio cisterne sa vodom na frekventnim lokacijama, dok je Sektor za vanredne situacije pojačao nadzor zbog povećanog rizika od požara na otvorenom. N1 Info Insajder Danas Kurir Newsmax Balkans Danas RINA B92 Blic Politika Blic Euronews Telegraf Mondo NIN