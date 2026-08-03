Pregovori SAD i Irana: Tramp otkazao napad, Teheran demantuje direktne razgovore

Naslovi.ai pre 1 sat
Pregovori SAD i Irana: Tramp otkazao napad, Teheran demantuje direktne razgovore

Američki predsednik najavio nastavak pregovora nakon obustave vojne akcije, dok iranske vlasti tvrde da pregovaraju samo sa Omanom.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je otkazao masovni napad na Iran na molbu regionalnih saveznika i najavio početak novih pregovora. Odluka je uticala na pad cena nafte na svetskom tržištu. NIN Slobodna Evropa Bloomberg Adria N1 Info Euronews

Sa druge strane, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei demantovao je postojanje direktnih pregovora sa Vašingtonom, naglasivši da se razgovori vode isključivo sa Omanom o bezbednom prolazu kroz Ormuski moreuz. Danas RTS Politika

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