Srbija pod udarom jakog toplotnog talasa, temperature dostižu 40 stepeni

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Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas, čiji se vrhunac očekuje sredinom ove nedelje.

Srbiju je zahvatio jak toplotni talas sa temperaturama koje dostižu i do 40 stepeni Celzijusa, a na snazi su crveni i narandžasti meteo-alarmi u pojedinim delovima zemlje. Najviše temperature zabeležene su u Beogradu i Somboru, dok su energetski sistemi na ivici izdržljivosti zbog povećane potrošnje struje i niskog vodostaja reka. BBC News Danas N1 Info Beta RTK

Meteorolozi najavljuju da će najintenzivniji period vrućina trajati od 5. do 8. avgusta, nakon čega se sredinom meseca očekuje blago slabljenje, ali i nastavak visokih temperatura. Nadležne službe apeluju na opasnost od požara na otvorenom, dok lekari savetuju izbegavanje sunca u najtoplijem delu dana i redovnu hidrataciju. Kurir Telegraf Nova Insajder Radio 021