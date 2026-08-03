Vremenska prognoza: Danas do 40 stepeni, crveni meteoalarm upaljen za Bačku, Banat i Pomoravlje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 24 u Beogradu, a najviša od 35 do 40. U Beogradu sunčano i veoma toplo, takođe sa slabim vetrom. Najniža temperatura od 21 do 24, a najviša oko 37. RHMZ je upalio crveni alarm za Banat, Bačku i Pomoravlje, što znači da se radi o vremenskim prilikama koje mogu biti opasne po zdravlje ljudi i da se treba pridržavati saveta nadležnih službi. Savete