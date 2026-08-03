Izveštaj granične policije: Na Preševu i Gostunu čekanje oko 50 minuta, za teretnjake najduže zadržavanje na Šidu
NIN pre 1 sat | Tanjug
Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima Preševo i Gostun putnička vozila čekaju 50 minuta na izlaz.
Putnička vozila čekaju pola sata na izlaz na prelazu Gradina, a na prelazu Strezimirovci 25 minuta. Teretna vozila čekaju dva sata na izlaz na graničnom prelazu Šid, a na Batrovcima i Gradini sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).