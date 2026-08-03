Vučić: Fleš procena pokazuje da je inflacija pala na 1,9 odsto, fokus ostaje na rastu ekonomije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Novom Selu kod Kupresa da je prema fleš proceni za poslednji mesec inflacija u Srbiji 1,9 odsto i istakao da će Srbija da se bavi ekonomijom. "Tako da smo uspeli to da pobedimo, konačno, i sad samo da razmišljamo kako da guramo napred i da uvećavamo stopu rasta.

To je dobra vest za građane Srbije", rekao je Vučić, koji boravi u trodnevnoj poseti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH. Istakao je da, što se tiče ekonomskih uspeha, ne priča to on, to priča MMF, Svetska banka, Evropska unija. "Srbija će u ovom trenutku i dalje zemlja broj 1 po stopi rasta ove godine, a sledeće godine MMF zvanično kaže da će Srbija biti broj 1 u Evropi. Tako da, borićemo se i ove godine za prvo mesto, prvi, drugi ili treći, a