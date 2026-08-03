Proizvodnja u hidroelektranama smanjena još od maja, znalo se da nema snega: Zašto su vlasti iznenađene vodostajem Dunava

Dok nadležni upozoravaju na negativne posledice niskog vodostaja Dunava, i apeluju na građane da štedljivo troše struju i vodu, niska proizvodnja na hidroelektranama beleži se još od maja.

Da li su vlasti mogle da očekuju probleme sa snabdevanjem? Zbog visokih temperatura i niskog vodostaja zasedao je Štab za vanredne situacije, nakon kojeg je premijer Đuro Macut poslao umirujuću poruku da je situacija stabilna. Govoreći o „istorijski najnižem“ vodostaju Dunava, apelovao je na građane da racionalno troše vodu i električnu energiju. „Stanovništvo u ovom trenutku neće trpeti, ali ostaje ta preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse“, rekao je