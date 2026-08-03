AMSS: Šta sve može da eksplodira i izazove požar u kolima zbog vrućine

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je danas savetovao vozačima da po vrućini nikada u vozilima ne ostavljaju providne flašice koje na suncu deluju kao lupa i mogu zapaliti nešto u blizini.

U vozilima ne treba ostavljati ni upaljače, ni limenke pod pritiskom u kojima su napitci i dezodoransi i druga kozmetička sredstva jer pri visokim temperaturama eksplodiraju, a neki od tkavih predmeta mogu i da izazovu požar. AMSS je upozorio vozače i da ne parkiraju na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali i rastinje, i vozilo. Povodom vožnje po vrućini vozačima se ponovo preporučuje da piju vodu, jer dehidracija zamućuje um i smanjuje koncentraciju i da