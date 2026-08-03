Istorijski minimum vodostaja Dunava: Četiri broda se nasukala kod Bogojeva i Bezdana

Nova pre 2 sata
Istorijski minimum vodostaja Dunava: Četiri broda se nasukala kod Bogojeva i Bezdana

Zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava tri broda su se nasukala kod Luke Bogojevo, a jedan kod Bezdana, saopštilo je danas Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i dodalo da su njihove posade bezbedne, zbrinute i snabdevene osnovnim životnim namirnicama.

Ministarka Aleksandra Sofronijević je danas, posle posete Lučkoj kapetaniji Bezdan i Luci Bogojevo, izjavila da je zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava situacija ozbiljna, ali da se preduzimaju sve neophodne mere da bi se očuvala bezbednost plovidbe i obezbedilo funkcionisanje rečnog saobraćaja. Na pojedinim deonicama Dunava, posebno na "ulaznom profilu" kod Bezdana, izmeren je istorijski minimum vodostaja, što značajno otežava plovidbu. Zbog suženja plovnog puta
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