Novi detalji drame kod Ovčar Banje: Dečak glumio Spajdermena, popeo se na liticu, monasi krenuli da ga spasu pa se i sami zaglavili

Nova pre 59 minuta
Novi detalji drame kod Ovčar Banje: Dečak glumio Spajdermena, popeo se na liticu, monasi krenuli da ga spasu pa se i sami…

Prava drama odigrala se sinoć, posle 20 časova, kod manastira Preobraženje u blizni Ovčar Banje, a sve je počelo kada je dečak imitirao "Spajdermena" i popeo se na stenu, sa koje nije mogao da siđe.

Dečak star oko 10 godina sinoć je posle 20 časova izazvao pravu dramu koja je, srećom, završena bez težih posledica. Dečak se popeo na nepristupačnu stenu, a u pokušaju da ga spasu monasi manastira ostali su zaglavljeni, pa je u akciju morala da se uključi i spasilačka ekipa. Vatrogasci-spasioci iz Čačka su uspeli da sve bezbedno spuste na zemlju, pomoću odgovarajuće opreme. Kako nezvanično saznaje portal Nova.rs, dečak je tokom igre u jednom trenutku povikao:
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