Ovo je prvi muž Suzane Mančić koji je danas postao deda: Nekada je bio poznati pevač, a evo kada sada izgleda (FOTO)

Nova pre 5 sati
Ovo je prvi muž Suzane Mančić koji je danas postao deda: Nekada je bio poznati pevač, a evo kada sada izgleda (FOTO)

U domu Suzane Mančić danas vlada posebna radost – poznata voditeljka postala je baka. Njena starija ćerka Teodora Talijan na svet je donela sina, kojem su ona i suprug, general Miroslav Talijan, dali ime Mijat.

Suzana Mančić ćerke Teodoru i Nataliju dobila je u braku sa Nebojšom Kunićem, članom nekada popularne grupe "Sedmorica mladih". Njihova ljubavna priča počela je 1989. godine iz velikog prijateljstva, a ubrzo su stali na ludi kamen. A post shared by estradnimuzickivremeplov (@estradnimuzickivremeplov) Ipak, njihov brak trajao je svega osam godina. Posle razvoda, voditeljka je iskreno govorila o tome da su neslaganja i narušen odnos doveli do kraja zajedničkog
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