Studenti od 3. do 7. avgusta razgovaraju sa građanima Zemuna, Vračara, Palilule i Vladimiraca

Nova pre 4 sati
Studenti od 3. do 7. avgusta razgovaraju sa građanima Zemuna, Vračara, Palilule i Vladimiraca

Studenti u blokadi najavili su da će, od 3. do 7. avgusta razgovari s građanima u beogradskim opštinama Zemun, Vračar i Palilula kao i u Vladimircima.

Radna jedinica "Student u svakom selu" će to raditi ne da bi nekoga ubeđivali, već da bi saslušali, objasnili i gradili poverenje razgovorom, piše na sajtu blokade.org. Akcija "Od vrata do vrata" će biti organizovana na Vračaru, od 17.00 do 20.00, od ponedeljka, 3. avgusta, svakoga dana do petka 7. avgusta. Biće organizovan i štand, 3. avgust od 18.00 do 21.00 na Paliluli u Ruzveltovoj ulici. Štandovi će biti organizovi i utorak, 4. avgust od 9.00 do 12.00 u
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