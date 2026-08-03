Danas sednica Štaba za vanredne situacije: Građanima upućen apel da štede struju zbog suše i niskog vodostaja

Zbog dugotrajnog toplotnog talasa, rekordno niskog vodostaja reka i povećanog opterećenja elektroenergetskog sistema, danas će biti održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj će biti razmotrena aktuelna situacija i donete preporuke za naredni period.

Nadležni su prethodno uputili apel građanima da u narednih desetak dana racionalno koriste električnu energiju i, kada god je to moguće, smanje upotrebu velikih potrošača, posebno klima-uređaja. Kako je saopšteno, proizvodnja električne energije je za sada stabilna, ali je zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava značajno smanjena proizvodnja u hidroelektranama. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da hidroelektrana Đerdap 1