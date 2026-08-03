Situacija sa Dunavom izuzetno kompleksna, ali snabdevanje strujom za sada stabilno

Ministarka poručila da nema opasnosti od ograničenja snabdevanjem električne energije, država traži održivo rešenje za NIS

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je večeras da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Đedović Handanović je za TV Prva rekla da situacija, što se tiče električne energije, ostaje stabilna za sada, iako, kako kaže, okolne zemlje imaju izuzetne poteškoće zbog nuklearnih reaktora koji ne mogu da se hlade u dovoljnoj meri. Pre svega, kako je navela, to su Mađarska,