AMSS: U vozilima ne ostavljajte ništa što od vrućine može da eksplodira i zapali se

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
AMSS: U vozilima ne ostavljajte ništa što od vrućine može da eksplodira i zapali se

Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) savetuju vozačima da po vrućini nikada u vozilima ne ostavljaju providne flašice koje na suncu deluju kao lupa i mogu zapaliti nešto u blizini. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U vozilima ne treba ostavljati ni upaljače, ni limenke pod pritiskom u kojima su pića ili dezodoransi i druga kozmetička sredstva jer pri visokim temperaturama eksplodiraju, a neki od takvih predmeta mogu i da izazovu požar. AMSS je upozorio vozače i da ne parkiraju na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali i rastinje, i vozilo. Povodom vožnje po vrućini vozačima se ponovo preporučuje da piju vodu, jer dehidracija zamućuje um i smanjuje koncentraciju. Treba
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