Osipaju se glasovi za Infantina: Srbija i Vels povukli podršku predsedniku FIFA

Radio 021 pre 8 sati  |  BBC News na srpskom
Osipaju se glasovi za Infantina: Srbija i Vels povukli podršku predsedniku FIFA

„Posle pažljivog sagledavanja događaja koji su u minulom periodu ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsednika, ovo je jedini logičan i racionalni potez", saopštio je Fudbalski savez Srbije. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

EPA Đani Infantino, predsednik Svetske fudbalske federacije (FIFA) našao se u sukobu sa predstavnicima kontinentalnih asocijacija zbog namere da proda udeo u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima. Kako prolaze dani, tako je sve više najava nacionalnih saveza da uskraćuju podršku Infantinu za novi mandat na funkciji u FIFA uoči izbora za čelnika Svetske kuće fudbala naredne godine. Prvi koji je povukao takav potez bio je Fudbalski savez Velsa, a sledio je
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